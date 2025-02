Fiorentina-Inter spartiacque, da Inzaghi un segnale chiaro in allenamento!

Simone Inzaghi non vuole lasciarsi sfuggire la possibilità di agganciare il Napoli. Dall’allenamento odierno, in vista di Fiorentina-Inter di giovedì, filtra una chiara intenzione.

IL RECUPERO – Lo Stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze di prepara a riaccogliere l’Inter, per la seconda volta in stagione. Giovedì sera tutto riprenderà da dove lo scorso primo dicembre si era, purtroppo, interrotto. Le scene di terrore negli occhi dei giocatori, in seguito al malore del povero Edoardo Bove, sono ancora indelebili. Ma i risvolti positivi della faccenda aiuteranno a recuperare la sfida della quattordicesima giornata di Serie A con grande serenità. Il recupero della gara, che eliminerà una volta per tutte gli asterischi a fianco alla voce “Inter” in classifica, risulta fondamentale per la corsa al Napoli. Simone Inzaghi lo sa bene, tanto che nell’allenamento odierno lancia un chiaro segnale.

Fiorentina-Inter: le intenzioni di Inzaghi nell’antivigilia del recupero

GLI ASSENTI – I nerazzurri si sono allenati in mattinata ad Appiano Gentile. Da lì arrivano alcuni aggiornamenti e approfondimenti del giornalista di Sky Sport 24 Andrea Paventi. C’è da segnalare l’assenza in gruppo di Piotr Zielinski, bloccato momentaneamente da una sindrome influenzale, e di Joaquin Correa, ancora alle prese con l’infortunio. Il polacco dovrebbe rientrare a lavoro in gruppo domani, dopo un giorno di stop in palestra, ed essere regolarmente a diposizione per la vigilia di Fiorentina-Inter.

VALUTAZIONI ALLA VIGILIA – Domani la squadra di Inzaghi tornerà ad allenarsi in mattinata, per poi partire nel pomeriggio – intorno alle ore 17.00 – alla volta di Firenze. Ma qual è il messaggio lanciato dall’allenatore piacentino quest’oggi? Non sottovalutare per nulla al mondo l’avversario e mantenere alto il valore di un recupero che potrebbe finire con l’aggancio al Napoli. Per questo Inzaghi ha intenzione di apportare pochissime modifiche all’undici partito titolare nel derby. Saranno uno o, al massimo due, i giocatori che verranno alternati in Fiorentina-Inter.