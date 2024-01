Fiorentina-Inter, Inzaghi ne fa rifiatare due? La formazione

Per Fiorentina-Inter di stasera le assenze certe sono quelle di Barella e Calhanoglu, entrambi squalificati. Ma Inzaghi non esclude di tenere a riposo (dall’inizio) altri due titolari, cambiando ulteriormente formazione.

CAMBI SICURI – Non è un mistero, da lunedì sera, che per Fiorentina-Inter non potranno giocare Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. I due centrocampisti sono entrambi squalificati, anche se con la particolarità che la quinta ammonizione l’hanno rimediata in partite diverse. Dubbi di Simone Inzaghi sui sostituti non ce ne sono: al loro posto largo a Kristjan Asllani davanti alla difesa e Davide Frattesi interno destro. Con Henrikh Mkhitaryan ovviamente come mezzala sul lato opposto e unico “superstite” del terzetto titolare. L’Inter si presenta al Franchi con la possibilità di tornare in testa alla classifica, a sette giorni dal derby d’Italia con la Juventus, grazie al pareggio di ieri dell’Empoli. Ma prima della supersfida ci sono da fare altre valutazioni.

ALTRI FUORI? – Fiorentina-Inter può vedere in panchina Francesco Acerbi e Federico Dimarco. Non ci sono difficoltà fisiche, semplicemente la volontà da parte di Inzaghi di farli rifiatare. Per rendere reale questo scenario serve però che Alessandro Bastoni sia al meglio, avendo saltato la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli per un affaticamento. Con il numero 95 in campo si può arrivare all’incastro, mettendo Stefan de Vrij al centro della difesa davanti a Yann Sommer e Carlos Augusto sulla fascia sinistra. L’asse di destra invece vedrà Benjamin Pavard dietro Matteo Darmian. Nuova panchina per Denzel Dumfries e Tajon Buchanan, ancora in attesa del suo esordio in nerazzurro. Davanti non è pensabile qualcosa di diverso dalla coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, gli intoccabili. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Fiorentina-Inter: Sommer; Pavard, de Vrij, A. Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.