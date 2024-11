Fiorentina-Inter, Inzaghi recupera un titolare! Probabile formazione

Fiorentina-Inter è una sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2024-2025: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Fiorentina-Inter è in programma per domenica 1 dicembre alle ore 18 allo Stadio Franchi di Firenze. Le due squadre arrivano al match in uno stato di forma ottimale, con la Viola che ha ottenuto 7 vittorie consecutive in campionato e i nerazzurri che hanno vinto 9 delle ultime 11 gare. Le due compagini condividono il secondo posto in classifica, a 28 punti, a una sola lunghezza dal Napoli capolista. Per entrambe le squadre si tratta di una sfida molto importante per comprendere a quale punto del proprio percorso sono i due club, anche se è bene evitare di estenderne il significato anche al resto della stagione.

Fiorentina-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Fiorentina-Inter vedrà alcuni cambi di formazione, per Simone Inzaghi, rispetto alla gara contro il Lipsia. Uno obbligato, data l’assenza per infortunio di Benjamin Pavard. Il francese sarà sostituito da Yann Bisseck, che affiancherà il recuperato Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni nel reparto difensivo dei meneghini. A centrocampo tornerà Henrikh Mkhitaryan, che giocherà accanto a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. In attacco ci sarà il duo visto con maggior frequenza in questa stagione, ossia quello composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.