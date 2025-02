Fiorentina-Inter, Inzaghi farà un solo cambio rispetto al derby – TS

Domani il recupero tra Fiorentina e Inter, gara che si era interrotta al 17′ il primo dicembre per il malore di Edoardo Bove. Inzaghi pensa alla formazione e dovrebbe cambiare solamente una pedina rispetto al derby di domenica.

RECUPERO – Si ripartirà dal minuto 17 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Domani Fiorentina-Inter, recupero della quattordicesima giornata, ossia quella segnata dal drammatico malore di Edoardo Bove (fortunatamente poi tutto rientrato). I nerazzurri vanno a caccia dei tre punti per agganciare il Napoli in classifica a quota 54 punti, dall’altro, i viola, sono reduci da due ottime vittorie consecutive contro Lazio e Genoa che li hanno fortemente rilanciati per la corsa alla prossima Champions League. Insomma, sarà un match molto importante. Per quanto riguarda la formazione, Inzaghi dovrebbe mandare in campo lo stesso undici che ha giocato dal primo minuto nel derby di domenica, con una sola eccezione.

La probabile formazione dell’Inter contro la Fiorentina

FORMAZIONE – L’eccezione in vista di Fiorentina-Inter sarà in difesa, dove Yann Aurel Bisseck (che ieri ha parlato a Sky Sport DE) prenderà il posto di Benjamin Pavard. Per il resto tutto confermato. Non ci saranno i due lungodegenti Joaquin Correa, che dovrebbe rientrare lunedì per la sfida di ritorno sempre contro la Fiorentina a San Siro o al massimo per la Juventus, e Raffaele Di Gennaro. Out anche il neo-acquisto Nicola Zalewski, perché non tesserato nerazzurro lo scorso primo dicembre. Di seguito la probabile formazione dell’Inter contro la Fiorentina, secondo i colleghi di Tuttosport:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.