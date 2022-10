Fiorentina-Inter, Inzaghi cambia poco: torna Asllani dal 1′? Un altro rientro

Fiorentina-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi e valevole per l’undicesima giornata di Serie A (vedi ultime su Lukaku). Inzaghi anche contro i viola non sembra orientato a cambiare molto con giusto due differenze rispetto alla Salernitana secondo le ultime indiscrezioni di sportmediaset.it

DUE CAMBI – Fiorentina-Inter è il prossimo impegno che attende i nerazzurri di Inzaghi reduci da due vittore consecutive in campionato contro Sassuolo e Salernitana. Il tecnico interista sembra aver trovato la squadra e anche per la gara del Franchi non sembra orientato ad apportare grandi cambiamenti alla formazione titolare. Le uniche due differenze rispetto all’ultimo match con i granata di Nicola potrebbero essere il ritorno di Bastoni in difesa e di Asllani in cabina di regia. Per il resto confermati Onana in porta, Dimarco e Dumfries sulle corsie esterne e la coppia Dzeko-Lautaro Martinez in attacco. Solo panchina per Lukaku, qualora venisse convocato.

INTER (probabile formazione): Onana, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dimarco, Calhanoglu, Asllani, Barella, Dumfries; Dzeko, Lautaro Martinez.