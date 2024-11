Fiorentina-Inter, altro infortunio! Un portiere indisponibile: problema al dito – Sky

Non solo l’infortunio per Carlos Augusto nella giornata di oggi: tra gli indisponbili per Fiorentina-Inter ci sarà anche uno dei tre portieri a disposizione di Simone Inzaghi. Problema a un dito, come riporta l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi

SENZA UN PORTIERE – Continua ad allungarsi la lista degli indisponibili di Simone Inzaghi per Fiorentina-Inter, gara in programma domenica alle 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Dopo il problema muscolare per Carlos Augusto, in grosso forse per la partita, si fa male anche uno dei tre portieri a disposizione del tecnico nerazzurro. Fortunatamente non si tratta del titolarissimo Yann Sommer, che sarà regolarmente presente dal primo minuto nella formazione titolare. A mancare sarà infatti il terzo portiere, Raffaele Di Gennaro, che ha rimediato un problema al dito che non gli permetterà di aggregarsi al gruppo in occasione della partenza prevista per la giornata di domani.

LISTA DEGLI INFORTUNATI – Raffaele Di Gennaro è solo l’ultimo di una lista di indisponibili che continua ad allungarsi per Simone Inzaghi. Con anche tre giocatori in forse. Come detto, uno di questi è Carlos Augusto, le cui quotazioni però sono in calo. Lo stesso si può dire di Francesco Acerbi, difficilmente recuperato per Fiorentina-Inter, con Stefan de Vrij pronto a scendere nuovamente in campo da titolare. Infine Davide Frattesi, che oggi ha svolto una parte dell’allenamento con il gruppo e che soltanto domani si saprà se potrà prendere parte alla partita di domenica.