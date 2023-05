Fiorentina-Inter, Handanovic tra i pali: la probabile formazione − Sky

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia: manca infatti ormai pochissimo per Fiorentina-Inter (vedi articolo). Secondo le ultime di formazione che arrivano da Sky Sport, Samir Handanovic sarà come annunciato il portiere titolare. In attacco ci sarà la coppia Dzeko-Lautaro Martinez.

PORTIERE DI COPPA − Simone Inzaghi sta ragionando sulle ultime sfumature prima di scendere in campo contro la Fiorentina per la finale di Coppa Italia. Tra i pali, come riferito da Sky Sport, tornerà Samir Handanovic che è il portiere di coppa. Mentre in attacco è confermata la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.