Fiorentina-Inter, Hakimi rimane a riposo: Conte cambia le fasce – Sky

Hakimi – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

In Fiorentina-Inter (domani alle 15.00) Conte cambierà gli interpreti anche sulle corsie esterne. Secondo “Sky Sport”, Hakimi rimarrà a riposo in vista della Juventus (domenica ore 20.45).

RICAMBIO – Fiorentina-Inter vedrà nuovi interpreti sulle fasce nerazzurre. Non tanto per volontà di Antonio Conte, quanto per necessità forzata. Il tecnico lascerà infatti ad Achraf Hakimi il tempo necessario per ricaricare le energie in vista della Juventus, domenica sera. Ma lasciando fuori il numero 2, le alternative sono imposte dalle contingenze. Matteo Darmian è infatti ancora acciaccato, mentre Danilo D’Ambrosio rimarrà fuori almeno un mese. Sulla destra slitterà quindi Ashley Young, mentre a sinistra si posizionerà Ivan Perisic. Rimane da vedere cosa chiederà Conte a questi interpreti nella sfida di domani, considerando che non ci saranno alternative disponibili.