Fiorentina-Inter, Gudmundsson a rischio. Solo un ex dal 1′ – CdS

A Firenze si contano le ore per il calcio d’inizio di Fiorentina-Inter, scontro diretto al vertice della Serie A. In dubbio Albert Gudmundsson, mentre Palladino dovrebbe affidarsi solamente ad un ex nerazzurro. L’altro in panchina.

GRANDE PARTITA – Il big match della quattordicesima giornata di campionato non può che essere Fiorentina-Inter. La sfida di Firenze, attesissima dalle parti del Franchi, si giocherà domani alle ore 18. Raffaele Palladino va alla ricerca del colpo grosso contro Simone Inzaghi, in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la vetta della classifica. Paradossalmente, considerando tutta una serie di incastri tra Napoli e Lazio, impegnate rispettivamente contro Torino e Parma, Fiorentina e Inter potrebbero giocarsi il primo posto. In vista del match di domani, se Inzaghi dovrà sciogliere ancora qualche dubbio in difesa, Palladino è alle prese con i problemi fisici di Gudmundsson.

ULTIME – Gudmundsson è a rischio per la partita tra Fiorentina e Inter. Palladino potrebbe anche non rischiarlo, per averlo al top della forma nelle prossime uscite della Viola. In avanti, quindi, si va verso il quartetto formato da Colpani e Bove esterni, Beltran sulla trequarti e Moise Kean come terminale offensivo. La Fiorentina ha due ex nerazzurri in squadra: Robin Gosens e Cristiano Biraghi. Dei due, dovrebbe giocare dall’inizio solamente il laterale tedesco. La probabile formazione di Fiorentina-Inter, secondo il Corriere dello Sport:

(4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean.