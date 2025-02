Fiorentina-Inter, ecco come riprende la partita: il regolamento

Fiorentina-Inter riprenderà fra pochi minuti, alle 20.45: ecco come funziona il regolamento sulla partita interrotta, sospesa e rinviata dopo aver cominciato a giocare.

LO STOP – La partita Fiorentina-Inter ha già visto sedici minuti giocati lo scorso 1 dicembre. Era stata interrotta, e non c’è bisogno di ricordarlo, per il malore accusato da Edoardo Bove che era stato portato fuori dal campo in ambulanza d’urgenza. Ora si ripartirà dallo 0-0, momento dell’interruzione, al 16′ e con una rimessa laterale a favore della Fiorentina (era stata data, correttamente, palla fuori su un’azione poi conclusa con un gol dell’Inter annullato).

Fiorentina-Inter, il regolamento del recupero di Serie A

Nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione. Come noto, quindi, Nicola Zalewski (comunque presente al Franchi) e i nuovi acquisti viola del mercato invernale non sono a disposizione. Qui le formazioni ufficiali.

I calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente. Ma, al 16′ di Fiorentina-Inter, non erano state effettuate sostituzioni.

I calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione. Ma, anche in questo caso, non ci sono stati giocatori espulsi in Fiorentina-Inter dell’1 dicembre.

I calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa a una gara disputata successivamente alla partita interrotta. Non c’erano giocatori squalificati per la partita di dicembre. Per questo motivo Denzel Dumfries, ammonito sotto diffida col Milan, è titolare stasera ma salterà il match di lunedì (Inter-Fiorentina). Lo stesso vale per Pietro Comuzzo.

Le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione. Al momento dell’interruzione non erano stati presi provvedimenti disciplinari.

Nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. Nessuna squadra aveva effettuato sostituzioni, quindi sia la Fiorentina sia l’Inter avranno cinque cambi.