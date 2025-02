Fiorentina-Inter, due ballottaggi per Palladino! Probabile formazione

Fiorentina-Inter è il recupero della sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A: di seguito la probabile formazione di Raffaele Palladino.

LA SFIDA – Fiorentina-Inter si giocherà oggi 6 febbario allo Stadio Artemio Franchi alle ore 20:45. I viola si presentano al match con due vittorie consecutive e un orizzonte molto promettente in vista del prosieguo della stagione. Con una vittoria nel recupero contro i meneghini, infatti, la squadra toscana raggiungerebbe la Lazio al quarto posto con 42 punti all’attivo. Per l’occasione, il tecnico campano Raffaele Palladino dovrà però fare a meno dei calciatori acquistati nel mercato invernale, dato che a poter figurare tra i convocati sono soltanto coloro il cui tesseramento è avvenuto all’epoca in cui avrebbe dovuto verificarsi il match.

Fiorentina-Inter, la probabile formazione di Palladino

LE SCELTE – In Fiorentina-Inter Palladino si trova dinanzi a uno scenario in cui le scelte di formazione sono quasi obbligate, dato che il numero di calciatori da poter impiegare corrisponde a 14. Ecco che i dubbi riguardo chi schierare dal primo minuto si riducono a due: chi giocherà a centrocampo, al fianco di Rolando Mandragora, tra Amir Richardson e Danilo Cataldi; chi agirà alle spalle dei due attaccanti, con il ballottaggio che riguarda Fabiano Parisi e Nicolas Beltràn. Nessun dubbio, invece, in merito a chi comporrà il reparto offensivo del club toscano, con Albert Gudmundsson e Moise Kean che sono certi di un posto dal primo minuto.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodò, Richardson, Mandragora, Beltran; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.