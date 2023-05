Fiorentina-Inter, dubbio Jovic-Cabral: probabile formazione − CdS

Per la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter, Italiano deve sciogliere un dubbio di formazione. C’è bagarre in attacco tra Jovic e il brasiliano Cabral

PROBABILE − Se Inzaghi non ha dubbi di formazione per Fiorentina-Inter (vedi articolo), Vincenzo Italiano ne deve risolvere uno. Ovvero quello in attacco tra Luka Jovic e Arthur Cabral. Il centravanti serbo ha segnato nell’ultima uscita di campionato contro il Torino e rappresenta un’insidia non da poco per il brasiliano. Intanto, in difesa Martinez Quarta ha superato Luca Ranieri. La probabile formazione.

(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikone, Bonaventura, Nico Gonzalez, Cabral