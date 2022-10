Fiorentina-Inter, dubbi in difesa per Inzaghi! Asllani torna in regia – SM

Fiorentina-Inter è in programma sabato alle 20:45. Dubbi in difesa per Inzaghi: possibile un ballottaggio. Chance per Asllani dal 1′. Le ultime da SportMediaset

BALLOTTAGGI – Fiorentina-Inter è un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione della squadra di Inzaghi. Secondo SportMediaset per il tecnico ancora dubbi in difesa: ballottaggio aperto fra de Vrij ed Acerbi per un ruolo al centro. Ai lati confermato Skriniar con il ritorno di Bastoni. A centrocampo dovrebbe rivedersi Asllani dal 1′, con Calahnoglu dirottato nuovamente sul centrosinistra. A completare il reparto Barella. In attacco confermata la coppia Dzeko-Lautaro Martinez.

Fonte: SportMediaset.it