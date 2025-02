Fiorentina-Inter, Doveri confermato arbitro del recupero: ieri al VAR

Fiorentina-Inter riprenderà giovedì alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di FIrenze: l’AIA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per il recupero della quattordicesima giornata di Serie A 2024-2025: confermato Doveri della sezione di Roma 1.



ARBITRO FIORENTINA-INTER (giovedì 6 febbraio ore 20.45)

Arbitro: Daniele Doveri

Assistenti arbitrali: Alessandro Costanzo – Marcello Rossi

Quarto ufficiale: Francesco Fourneau

Arbitro VAR: Paolo Silvio Mazzoleni

Assistente VAR: Giacomo Paganessi

IL REGOLAMENTO – Si ripartirà dal 16′ sullo 0-0, punteggio al momento della sospensione lo scorso 1 dicembre, con una rimessa laterale a centrocampo per la Fiorentina (era stato annullato un gol all’Inter perché la palla era uscita).

IL PRECEDENTE – Doveri era l’arbitro anche della partita originale, con l’interruzione di Fiorentina-Inter dovuta al malore occorso a Edoardo Bove. Il direttore di gara della sezione di Roma 1 era però anche l’assistente VAR nel derby ieri col Milan, con Aleandro Di Paolo arbitro. Sono stati loro a non vedere il netto calcio di Strahinja Pavlovic in area su Marcus Thuram al 73′, per quello che doveva essere un rigore sacrosanto, e a non richiamare Daniele Chiffi al monitor. Un errore, l’ennesimo in questo inizio di 2025, molto grave e su cui è tornato con malcontento Simone Inzaghi nel post partita.