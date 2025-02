Fiorentina-Inter, i diffidati per il recupero di Serie A: nota sugli squalificati

Fiorentina-Inter riprenderà alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dal 16′ sullo 0-0, per la quattordicesima giornata di Serie A 2024-2025. Ecco la situazione disciplinare per il recupero: i diffidati salteranno la partita di lunedì, dove saranno squalificati Dumfries e Comuzzo che non scontano la sanzione oggi perché si tratta di una prosecuzione.



FIORENTINA-INTER giovedì 6 febbraio ore 20.45 (14ª giornata Serie A)

Diffidati Fiorentina (prossima partita il match di ritorno in trasferta): Robin Gosens, Rolando Mandragora

Squalificati Fiorentina: nessuno

Diffidati Inter (prossima partita il match di ritorno in casa): Alessandro Bastoni

Squalificati Inter: nessuno

* sarà squalificato nel match di lunedì