Fiorentina-Inter, la scelta su Gudmundsson! Probabile formazione

Fiorentina-Inter sarà la gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2024-2025: di seguito la probabile formazione di Raffaele Palladino.

LA SFIDA – Fiorentina-Inter si disputerà oggi 1 dicembre alle ore 18 allo Stadio Franchi di Firenze. Il club viola si presenta alla sfida in uno stato di forma ottimale, dato dalle 7 vittorie consecutive che ne hanno consolidato la posizione di vertice in Serie A e in Conference League. Il match contro l’Inter potrà rappresentare un indicatore importante del livello raggiunto dalla squadra toscana con Raffaele Palladino sulla propria panchina. L’idea di uno scontro spettacolare, in linea con la propensione offensiva delle due compagini, convive con quella di un possibile match bloccato a causa della buona tenuta difensiva di Fiorentina e Inter nelle ultime uscite in Serie A.

Fiorentina-Inter, la probabile formazione di Palladino:

LE SCELTE – Per Fiorentina-Inter Palladino ha la consapevolezza di non poter ancora contare su Albert Gudmundsson dal primo minuto. L’islandese partirà dalla panchina, con Lucas Beltrán chiamato ad agire alle spalle di Moise Kean. A centrocampo tornerà Yacine Adli, con Danilo Cataldi a completare la mediana. In difesa il campano punterà sul duo titolare, che tanto bene sta facendo in campionato, composto da Pietro Comuzzo e Luca Ranieri.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltrán, Bove; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.