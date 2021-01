Fiorentina-Inter (Coppa Italia): le formazioni ufficiali! Turnover massiccio

Fiorentina-Inter tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Sfida in scena presso lo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze a partire dalle ore 15.00. Tante seconde linee per Conte, che conferma solo Handanovic, Skriniar e Lautaro Martinez. Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter in Coppa Italia

FORMAZIONE FIORENTINA

FIORENTINA (3-4-2-1): 1 Terracciano; 4 Milenkovic (C), 2 Martinez Quarta, 98 Igor; 22 Caceres, 34 Amrabat, 6 Borja Valero, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 92 Eysseric; 11 Kouamé.

A disposizione: 33 Brancolini, 69 Dragowski; 5 Bonaventura, 8 Duncan, 9 Vlahovic, 20 G. Pezzella, 23 Venuti, 27 Barreca, 28 Montiel, 29 Krastev, 32 Dalle Mura, 77 Callejon.

Allenatore: C. Prandelli

FORMAZIONE INTER

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 15 Young, 5 Gagliardini, 24 Eriksen, 12 Sensi, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 7 A. Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu; 2 Hakimi, 6 de Vrij, 9 R. Lukaku, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic, 95 A. Bastoni.

Allenatore: A. Conte