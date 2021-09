Fiorentina-Inter, i convocati di Italiano: le decisioni su Gonzalez e Castrovilli

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano per Fiorentina-Inter di domani sera, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Il tecnico ha convocato 24 giocatori per la sfida di domani all’Artemio Franchi. Fuori Gaetano Castrovilli, dentro l’argentino Nico Gonzalez

FIORENTINA-INTER − Domani ci sarà Fiorentina-Inter, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Partita ad alta quota tra due squadre collocate molto bene in classifica. I viola sono reduci da tre vittorie di fila, mentre i nerazzurri hanno vinto per 6-1 l’ultima gara contro il Bologna. La squadra di Italiano è a quota nove punti in classifica, uno in meno dei campioni d’Italia fermi a dieci. Il fischio d’inizio all’Artemio Franchi sarà a partire dalle ore 20.45.

LISTA CONVOCATI FIORENTINA

Portieri: Dragowski, Terraciano, Rosati

Difensori: Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bianco, Bonaventura, Duncan, Maleh, Saponara, Torreira

Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Kokorin, Sottil, Vlahovic

Fonte: Fiorentina.com