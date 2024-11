Fiorentina-Inter, Bisseck insidia Bastoni: probabile formazione – CdS

Vigilia di Fiorentina-Inter, scontro diretto valido per la quattordicesima giornata di campionato (clicca QUI per vedere tutto il programma). In casa nerazzurra c’è da sciogliere ancora il dubbio in difesa tra Yann Aurel Bisseck e Alessandro Bastoni. La probabile formazione di Fiorentina-Inter, secondo il Corriere dello Sport.

LA SFIDA – Manca sempre meno a Fiorentina-Inter, “inaspettato” scontro diretto in vetta alla classifica. La Fiorentina, infatti, dopo un inizio di stagione balbettante, negli ultimi due mesi ha preso il volo. La squadra di Raffaele Palladino, nelle ultime undici partite tra Serie A e Conference League, ha vinto dieci volte perdendone solamente una, contro l’Apoel Nicosa in Europa. Insomma, un ruolino di marcia spaventoso, tant’è che in campionato l’ultima sconfitta risale al 15 settembre, in casa dell’Atalanta per 3-2. Ecco perché Fiorentina-Inter, domani al Franchi alle 18, sarà un match da stropicciarsi gli occhi. Uno scontro diretto vero e proprio tra due squadre appaiate in classifica a quota 28 punti. In casa Inter, si ragiona sulla formazione da mandare in campo.

Fiorentina-Inter, la probabile formazione di Inzaghi col ballottaggio Bisseck-Bastoni

BAGARRE – Il dubbio per Simone Inzaghi riguarda la difesa, vista anche la chiara emergenza di uomini. In corso il ballottaggio, riferisce il Corriere dello Sport, tra il tedesco Bisseck e Bastoni. L’azzurro ha giocato tre partite in nove giorni e domani a Firenze potrebbe rifiatare un po’ dando spazio all’ex Aarhus. Inoltre, salgono anche le quotazioni per vedere Matteo Darmian come braccetto di destra al posto dell’infortunato Benjamin Pavard, mentre Dumfries si posizionerebbe sulla fascia destra. Di seguito la probabile formazione per Fiorentina-Inter:

(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Thuram, Lautaro Martinez.