Fiorentina-Inter, bagarre Dumfries-Darmian. Uno sguardo anche a sabato

Fiorentina-Inter si avvicina, con i nerazzurri a caccia del secondo successo di fila dopo la vittoria contro il Bologna. Come riporta Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Inzaghi mantiene in auge il ballottaggio Dumfries-Darmian con un occhio anche alla gara contro l’Atalanta

BAGARRE − È già vigilia di Fiorentina-Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A. I nerazzurri vogliono confermare quanto fatto di buono contro il Bologna per proseguire al meglio il cammino in campionato. Andrea Paventi di Sky Sport ha fatto il punto su Denzel Dumfries: «Si può ripartire da lui, ha fatto una gran partita contro il Bologna. Ottimo lavoro sia in fase offensiva che difensiva nel quinto di fascia. Simone Inzaghi tiene in ballottaggio Dumfries e Matteo Darmian. Si guarda anche alla partita contro l’Atalanta, squadra che fa della spinta sulle corsie l’arma migliore con Robin Gosens. Ma ottimi segnali da Dumfries che sta ottenendo sempre più fiducia, migliorando anche il suo italiano».