Fiorentina-Inter… All’angolo: spunta doppio dato non banale – CdS

Alla vigilia di Fiorentina-Inter spunta un’analisi molto interessante sui calci d’angolo, fondamentale che entrambe le squadre sanno sfruttare a dovere.

PRIMATO – Recupero prelibato domani al Franchi tra Fiorentina e Inter, due squadre lanciatissime per l’obiettivo Europa e per quello tricolore. Il Corriere dello Sport, a tal proposito, ha voluto analizzare l’incontro facendo riferimento al fondamentale del calcio d’angolo, un’arma sicuramente non banale, considerando i dati, sia per Raffaele Palladino che per Simone Inzaghi. L’Inter, da questo punto di vista, fa la voce più grossa. Infatti, i nerazzurri hanno segnato 56 gol per adesso in campionato con ben 16 marcatori diversi. E sette dei 56 gol messi a referto sono arrivati proprio da calcio d’angolo. L’Inter è, peraltro, a seconda squadra che ne ha calciati maggiormente, ossia 136 rispetto ai 141 della Lazio. In media ogni 19 giri alla bandierina per l’Inter arriva un gol. Nessuno in Serie A ha fatto di meglio. Dietro ai nerazzurri (a quota 6) Atalanta, Lazio, Parma e Udinese. Il Napoli solo 4 con 133 corner.

Non solo l’Inter ma anche la Fiorentina è forte sui corner

LA VIOLA SI DIFENDE – Non solo l’Inter, però, è capace di sfruttare il fondamentale del corner, ma anche la Fiorentina. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la squadra di Raffaele Palladino vanta 5 reti da azioni su calcio d’angolo, ma la media si attesta attorno a una ogni 20 giri dalla bandierina avendo calciato fin qui 101 angoli in stagione. Domani, dunque, sarà sfida molto accesa da questo punto di vista. Le rispettive controaeree sono avvisate.

Fonte: Corriere dello Sport –