Fiorentina-Inter: analizziamo le quote della Finale di Coppa Italia

Fiorentina-Inter assegnerà il secondo trofeo stagionale dopo lo Scudetto vinto dal Napoli. In attesa della Finale di UEFA Champions League contro il Manchester City, la Finale di Coppa Italia a Roma sarà anche l’occasione per l’Inter di Inzaghi per provare a vincere il suo secondo trofeo del 2023 dopo la Supercoppa Italiana contro il Milan. Per la Fiorentina di Italiano, invece, è il test più probante in vista della Finale di UEFA Europa Conference League contro il West Ham. Analizziamo insieme le principali quote di Fiorentina-Inter, Finale di Coppa Italia

FINALE DI COPPA ITALIA – Mercoledì 24 maggio ore 21:00, allo Stadio “Olimpico” di Roma, andrà in scena la Finale della 76ª edizione della Coppa Italia Frecciarossa. Una finale che vedrà scendere in campo l’Inter di mister Simone Inzaghi e la Fiorentina del collega Vincenzo Italiano. Due squadre che arrivano da due strade completamente differenti. Quella dei nerazzurri si è rivelata ardua e piena di insidie, quella dei Viola agevole e sostanzialmente in discesa. Ripercorriamola velocemente, analizzando successivamente le principali quote per la Coppa Italia.

Coppa Italia 2022/23 in palio a Roma

PERCORSO DI COPPIA – Ottavi di Finale, l’Inter affronta un Parma capace di superare la Salernitana al primo turno e il Bari al secondo turno senza subire reti. La Fiorentina, invece, si trova di fronte la Sampdoria che, a fatica, ha battuto prima la Reggina di misura e poi l’Ascoli ai calci di rigore. 2-1 per l’Inter e 1-0 per la Fiorentina. Nei Quarti di Finale c’è l’Atalanta per Inzaghi e il Torino per Italiano. Entrambe passano il turno con un gol di scarto. Nella doppia sfida di Semifinale c’è la Juventus ad aspettare i nerazzurri, mentre la Viola si troverà ad affrontare la Cremonese che, incredibilmente, ha saputo eliminare prima il Napoli e poi la Roma. Un pareggio e una vittoria per parte consentono alle due squadre di ritrovarsi, per la prima volta nella storia del trofeo, a giocarsi la Finale.

Finale di Coppa Italia: Fiorentina-Inter

PRECEDENTI EDIZIONI – Fiorentina che, nelle dieci finali giocate dal 1922 a oggi, ne ha vinte sei. Per l’Inter, invece, sarà la quindicesima da giocare, con otto vittorie su quattordici finali disputate. Inzaghi è uno specialista: in carriera ha collezionato due Coppe Italia da allenatore (2018/19 con la Lazio e 2021/22 con l’Inter) e tre da giocatore (1999/2000, 2003/04 e 2008/09 sempre con la Lazio). Per Italiano, invece, sarà la prima esperienza sia da allenatore sia da calciatore. Inter che parte, quindi, con il favore dei pronostici. Anche se, dopo aver consultato gli esperti di topbonus.info, possiamo notare che la Viola si è imposta per 0-1 nella partita di ritorno di Serie A, strappando una vittoria a San Siro grazie al gol di Giacomo Bonaventura al 53’. C’è da dire, però, che la recente vittoria della Fiorentina è una mosca bianca negli ultimi tredici testa a testa registrati negli ultimi sei anni. Sono infatti sette le vittorie dell’Inter e cinque i pareggi tra le due compagini.

Le quote della Finale di Coppa Italia

MIGLIORI PRONOSTICI – Le quote dei migliori bookmakers online confermano le statistiche, con l’Inter che è quotata sul mercato Esito Finale a 1.85 contro i 4.00 della Fiorentina. Il pareggio è bancato a 3.75, mentre il mercato Gol/NoGol propende per l’esito Gol (1.63). Over2.5 preferito rispetto all’esito Under2.5 con la quota di 1.70. Si prevedono tanti gol, dunque, con almeno una rete per parte. Il mercato Risultato Esatto ci indica l’1-1 come risultato più probabile (7.50), seguito dall’1-0 (8.00) e dal 2-1 (8.50). Interessante la quota per il mercato Minuto Gol 1, nel quale si deve pronosticare in quale fascia di minuti verrà realizzata la prima rete dell’incontro, che vede il primo quarto d’ora come più probabile per sbloccare la partita (2.85). L’ultimo gol, invece, è previsto (come prevedibile) dal minuto 76 a fine partita (1.80).

Fiorentina-Inter: le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI – Giornata di vigilia utile per ipotizzare le due formazioni. L’Inter di Inzaghi potrebbe scendere in campo con il 3-5-2 composto dal capitano Samir Handanovic in porta. Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni in difesa. Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco a centrocampo. Edin Dzeko e Lautaro Martinez in attacco. La Fiorentina di Italiano, invece, si potrebbe schierare con il 4-3-3 composto da Pietro Terracciano tra i pali. Dodo, Nikola Milenkovic, Igor e il capitano Cristiano Biraghi in difesa. Antonin Barak, Sofyan Amrabat e Bonaventura a centrocampo. Jonathan Ikoné e Nico Gonzalez ai lati di Arthur Cabral centravanti. Chi la spunterà?