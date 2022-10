Fiorentina-Inter, al Franchi la viola può creare problemi: i numeri lo dimostrano

L’Inter domani sarà ospite della Fiorentina di Vincenzo Italiano. In casa la squadra viola ha totalizzato la maggior parte dei suoi punti, Simone Inzaghi è avvertito!

UNICHE VITTORIE A FIRENZE – La Fiorentina sta deludendo in questo campionato, è vero, ma in casa sono arrivati i pochi risultati positivi di questa stagione altalenante. 10 punti totalizzati, di cui 8 tra le mura dell’Artemio Franchi. Le uniche vittorie in Serie A la viola le ha ottenute a Firenze, contro la Cremonese alla prima giornata e contro il Verona alla settima. Alla prima gara dell’anno in campionato Radu aveva propiziato il successo rocambolesco della Fiorentina, che è riuscita a superare la neo-promossa con il risultato di 3-2. Nella partita in cui è stato battuto il Verona invece non ci sono stati particolari problemi. Ikoné prima e González poi hanno risolto la pratica e permesso a Italiano di ottenere il suo secondo ed ultimo successo.

2 PUNTI IN 3 PARTITE – Nelle altre 3 partite disputate all’Artemio Franchi la Fiorentina ha pareggiato due volte e perso nell’ultima occasione contro la Lazio. I 2 punti guadagnati sono arrivati negli scontri diretti contro Napoli e Juventus in partite in cui i problemi in attacco si sono fatti incredibilmente sentire. Il contributo degli attaccanti non è mai all’altezza delle aspettative e la squadra ne paga le conseguenze in termini di risultati. Nella partita contro la squadra di Allegri la Viola ha tirato 17 volte, trovando solamente una volta la via della rete. Oltre a questo si aggiunge anche il problema “rigori”: due battuti, due sbagliati. Il primo proprio contro la Juventus battuto da Luka Jovic, una delle più grandi delusioni di quest’inizio di stagione a Firenze. L’unica sconfitta tra le mura amiche è arrivata in favore della Lazio di Maurizio Sarri. Anche in quel caso 24 tiri, il 62% di possesso palla e una quota di 2.60 xG ( Expected Goals ). La fine però è stata tragica: 0-4 per i biancocelesti e 0 punti guadagnati. L’Inter può avere le sue possibilità e vincere a Firenze sarebbe fondamentale in termini di classifica. La partita però non sarà facile, Inzaghi è avvertito!