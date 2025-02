Fiorentina-Inter, 74′ più recupero per prendersi tantissimo

Fiorentina-Inter, recupero della quattordicesima giornata di Serie A, si giocherà alle 20.45 con una modalità particolare: si riparte dal 16′ sullo 0-0, ossia dal momento della sospensione per il malore a Bove lo scorso 1 dicembre. In palio c’è il primato.

VALORE ASSOLUTO – Fiorentina-Inter non è un recupero qualsiasi. È la partita in cui, con un quarto d’ora in meno a disposizione, poter conquistare la vetta della classifica. Domenica sembrava finita, sia al 90′ del derby sia al 90′ di Roma-Napoli. Poi i gol di Stefan de Vrij, a fare parziale giustizia dopo tre gol annullati, tre pali e un rigore netto negato, e Angelino hanno mantenuto invariato il distacco in classifica: tre punti, in favore del Napoli. Ma l’Inter può colmare il gap con la partita in meno, in un campo storicamente complesso e contro una squadra rivitalizzata. C’è da fare risultato e in meno tempo, per sfruttare i segnali di quattro giorni fa. Ma se si vuole vincere bisogna utilizzare tutte le occasioni.

Fiorentina-Inter senza i nuovi e dopo tante polemiche

LA DIFFERENZA – Nella Fiorentina non potranno giocare i nuovi acquisti, nell’Inter Nicola Zalewski. Questo perché erano in un’altra squadra quando iniziò la partita due mesi fa. Mentre potranno esserci Pietro Comuzzo da una parte e Denzel Dumfries dall’altra, che saranno squalificati lunedì nel curioso “ritorno” a campi invertiti con quattro giorni di distanza. Per il resto sarà possibile cambiare formazione rispetto all’1 dicembre, visto che non c’erano state sostituzioni. E resta anche l’arbitro: Daniele Doveri, quello che al monitor non ha visto il fallo di Strahinja Pavlovic su Marcus Thuram domenica. Raffaele Palladino dovrà per forza cambiare tanto, non avendo i nuovi. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Fiorentina-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.