Fiorentina-Inter 3-0, tutto storto. Niente segnale al Napoli

Termina 3-0 Fiorentina-Inter, sfida valevole per il recupero della quattordicesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-0

DISFATTA – Poco da dire su questa partita e, in particolare, su questo secondo tempo giocato in maniera pessima dall’Inter. Le poche occasioni create e gli spazi lasciati alla Fiorentina portano al gol del vantaggio dei padroni di casa: al 60′ calcio d’angolo battuto al limite dell’area, Frattesi si fa anticipare nettamente da Ranieri che impatta il pallone e trova l’1-0. Ci si aspetta a questo punto una reazione da parte dei nerazzurri che, però, non arriva. E otto minuti dopo i padroni di casa mettono, di fatto, il punto a questa partita. Altro cross dalla distanza, questa volta sulla testa di Kean che stacca da solo e buca Sommer, trovando il 2-0. Una rete che, come detto, mette di fatto un punto alla partita, con l’Inter che non riesce a rendersi particolarmente pericolosa per cercare, quantomeno, di agguantare il pareggio. Anzi, la situazione peggiora all’89’, quando è ancora una volta Kean ad andare in rete, trovando la sua doppietta personale. 3-0 finale, con una batosta pesante che frena la corsa dei nerazzurri.

FIORENTINA-INTER 3-0

Gol: Ranieri al 60′, Kean al 68′ e all’89’