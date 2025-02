Fiorentina-Inter 3-0, le statistiche illustrano un recupero tragicomico!

Il risultato finale di Fiorentina-Inter è 3-0 in favore dei viola. Nerazzurri praticamente inesistenti di fronte alla squadra di Palladino che va a segno con Ranieri e la bis di Kean nel recupero della 14ª giornata di Serie A: queste le statistiche del match disputato allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

LA PRESTAZIONE – Anche quello della quattordicesima giornata di Serie A 2024/2025 diventa un recupero da incubo per i nerazzurri. Fiorentina-Inter termina 3-0 e restituisce un’immagine completamente distorta e sbiadita della squadra di Simone Inzaghi. Gli interisti appaiono sin dal primo tempo non abbastanza sul pezzo, al contrario degli uomini di Vincenzo Italiano che devono fare i conti anche con numerosissime indisponibilità. Nel secondo tempo la situazione peggiora radicalmente, con l’Inter che fatica davvero tanto a trovare i varchi giusti per affondare e con la Fiorentina fredda che colpisce per ben tre volte. Catastrofico il finale all’Artemio Franchi di Firenze, con il gol di Luca Ranieri che sblocca al 59′ e la doppietta di Moise Kean, al 69′ e all’89’ che schiacciano definitivamente dei nerazzurri praticamente inesistenti.

Fiorentina-Inter, le statistiche del recupero della 14ª giornata di Serie A

I NUMERI – Le statistiche di Fiorentina-Inter rendono ancora più chiara la piega tragicomica presa dal recupero della quattordicesima giornata di Serie A. Con un possesso palla che vede avanti i nerazzurri del 73%, contro il 28% della squadra di casa, sul tabellino finale si legge 3-0 in favore di quest’ultimi.

L’ANALISI – A questo, poi, si aggiungono i tiri totali della partita: anche qui in vantaggio la formazione di Inzaghi, anche se solo di uno. Eppure nello specchio della porta i nerazzurri tirano solo due volte, e neanche in quel caso spaventano particolarmente. Su dieci tiri totali i viola, invece, trovano la porta sei volte. Con la metà delle occasioni finalizzate in gol. Emblematica, infine, anche la voce dei calci d’angolo: ben otto per l’Inter e uno per la Fiorentina. Proprio da quell’uno nascerà il gol di Ranieri, lasciato completamente da solo da tutta la difesa nerazzurra con Davide Frattesi che sale per primo sul banco degli imputati.