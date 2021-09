Fiorentina-Inter 1-3, Darmian e Dzeko ribaltano i viola! Perisic chiude

Termina Fiorentina-Inter, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Nella ripresa i nerazzurri ribaltano il risultato con le reti di Matteo Darmian, Edin Dzeko e la chiusura nel finale di Ivan Perisic. Ecco quanto successo allo stadio Artemio Franchi.

RIBALTATI – Dopo la prima frazione di gioco terminata sul punteggio di 1-0 (vedi report), riprende Fiorentina-Inter. Dopo qualche minuto di assestamento, la reazione dei nerazzurri dà i suoi frutti: al 52′ Edin Dzeko gioca per Nicolò Barella che apre sulla destra, Matteo Darmian carica il tiro e con un potente destro fredda Dragowski segnando il gol del pareggio. Ma non è finita qui. La Fiorentina subisce il colpo e solo tre minuti dopo, al 55′, Hakan Calhanoglu batte un calcio d’angolo perfetto per la testa di Edin Dzeko che vola più in alto di tutti e firma il gol dell’1-2. Nell’Inter spazio al 65′ per Denzel Dumfries, che prende il posto sulla destra di Matteo Darmian, a cui seguono al 70′ gli ingressi di Alexis Sanchez e Matias Vecino al posto di Edin Dzeko e Nicolò Barella.

Fiorentina-Inter, primo posto momentaneo

PRATICA ARCHIVIATA – Proprio il cileno al minuto 75 ha un’occasione gigantesca per chiudere la partita, ma getta tutto al vento con un tiro alle stelle a tu-per-tu con Dragowski. Altro episodio al 79′, quando l’Inter resta in superiorità numerica: Nico Gonzalez subisce fallo da Alessandro Bastoni e chiede con insistenza l’ammonizione del difensore, ricevendo in tutta risposta un cartellino giallo. Che diventano due – con consecutivo rosso – quando le proteste sono reiterate. Nel finale entrano anche Dimarco e Gagliardini (al posto di Calhanoglu e Lautaro Martinez) e proprio quest’ultimo appoggia all’87’ l’assist che permette a Ivan Perisic di chiudere i giochi con un semplice tap-in che vale l’1-3. E dopo 3 minuti di recupero arriva il fischio finale: tre punti pesanti per i nerazzurri che – per ora – si riportano al primo posto in classifica.

FIORENTINA 1 – 3 INTER

MARCATORI: Sottil (F) al 23′, Darmian (I) al 52′, Dzeko (I) al 55′, Perisic (I) all’87’

FIORENTINA (4-3-3): 69 Dragowski; 24 Benassi, 4 Milenkovic, 55 Nastasic, 3 Biraghi (C); 5 Bonaventura, 18 Torreira, 32 Duncan; 33 Sottil, 9 Vlahovic, 22 Nico Gonzalez.

A disposizione: 1 Terraciano, 25 Rosati; 2 Martinez Quarta, 7 Callejon, 8 Saponara, 14 Maleh, 17 Terzic, 29 Odriozola, 34 Amrabat, 42 Bianco, 91 Kokorin, 98 Igor.

Allenatore: Vincenzo Italiano

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 38 Sangalli, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi