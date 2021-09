Fiorentina-Inter 1-0 al 45′, Sottil sblocca il risultato. Nerazzurri penalizzati

Termina il primo tempo di Fiorentina-Inter, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). I primi quarantacinque minuti di gioco terminano con i viola in vantaggio grazie alla rete di Sottil, ma i nerazzurri sono penalizzati da un arbitraggio dubbioso. Ecco quanto successo fin qui allo stadio Artemio Franchi.

SVANTAGGIO – Fiorentina-Inter parte meglio per i padroni di casa, pericolosi in più occasioni. Molto bravo Samir Handanovic in più occasioni a salvare il risultato: la prima, al 2′, in uscita su Nico Gonzalez. A seguire all’11’ su un tiro di rimpallo di Dusan Vlahovic. Il risultato si sblocca poi al minuto 23, quando Nico Gonzalez – con un fallo netto non fischiato – supera sulla sinistra Milan Skriniar, palla in mezzo che attraversa tutta l’area e trova Riccardo Sottil tutto solo, per il quale è un gioco da ragazzi spingere in porta il pallone che vale l’1-0 e che sblocca la partita.

Fiorentina-Inter, tentativo di reazione

FINALE DI PRIMO TEMPO – Prova a reagire l’Inter, che al 30′ ha una grande occasione: Lautaro Martinez viene abbattuto da Milenkovic al limite dell’area, Hakan Calhanoglu si incarica di battere il calcio di punizione e costringe Dragowski a una parata miracolosa per evitare il pareggio. Altro episodio contro i nerazzurri al 36′, quando Cristiano Biraghi ferma nettamente di mano un’azione dell’Inter al limite dell’area, ma nonostante un controllo al VAR il direttore di gara non fischia nulla. I nerazzurri spingono e al 38′ arriva anche il gol del pareggio, con Ivan Perisic che mette in mezzo e Nastasic che manda il pallone nella propria porta cercando di liberare l’area. L’arbitro, però, annulla tutto su segnalazione del guardalinee. Al 45′, dopo un solo minuto di recupero, finisce 1-0 il primo tempo di Fiorentina-Inter.

FIORENTINA 1 – 0 INTER

MARCATORI: Sottil (F) al 23′

FIORENTINA (4-3-3): 69 Dragowski; 24 Benassi, 4 Milenkovic, 55 Nastasic, 3 Biraghi (C); 5 Bonaventura, 18 Torreira, 32 Duncan; 33 Sottil, 9 Vlahovic, 22 Nico Gonzalez.

A disposizione: 1 Terraciano, 25 Rosati; 2 Martinez Quarta, 7 Callejon, 8 Saponara, 14 Maleh, 17 Terzic, 29 Odriozola, 34 Amrabat, 42 Bianco, 91 Kokorin, 98 Igor.

Allenatore: Vincenzo Italiano

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 38 Sangalli, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi