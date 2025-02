Fiorentina-Inter 0-0 al 45′, reti inviolate… Con un altro gol annullato!

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Fiorentina-Inter, sfida valevole per il recupero della quattordicesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Ripartenza dal 17′ in questo recupero, con l’Inter che fin da subito cerca di andare forte e imporre il proprio gioco. Al 20′ è Lautaro Martinez a mandare il primo squillo: conclusione dalla distanza che rimbalza in modo insidioso davanti a De Gea, è bravo però il portiere spagnolo a non farsi sorprendere e a deviare in angolo. La palla resta in controllo dei nerazzurri, che al 30′ trovano anche il gol, poi annullato: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bastoni rimette in mezzo, la sfera termina sui piedi di Carlos Augusto che sottoporta ribadisce in rete, ma la sua posizione è irregolare. Da qui, cambia l’inerzia della partita, con una Fiorentina più pericolosa. Prima al 33′, con Parisi che pennella un cross su cui Kean arriva di rabbia, ma la sua conclusione di testa da pochi passi trova la parata d’istinto di Sommer che salva il risultato. Poi Al 40′ una ripartenza trova Dodo lanciato in campo aperto, ma l’esterno viola schiaccia troppo la conclusione mangiandosi il possibile vantaggio. Termina così a reti inviolate questo primo tempo.

FIORENTINA-INTER 0-0

Gol: /