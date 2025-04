La Fiorentina si ferma con il Parma. Champions League più lontana

La Fiorentina non va oltre il pari per 0-0 contro il Parma. I toscani perdono così ulteriore contatto dalle squadre che la precedono in classifica, in particolare Atalanta e Juventus.

PRIMO TEMPO – La Fiorentina ospita il Parma nel match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. La squadra toscana, distante 9 lunghezze dall’Atalanta e 7 dalla Juventus prima del fischio d’inizio della sfida, ha la necessità di trovare i 3 punti per continuare a sperare in un piazzamento in Champions League. I crociati, dal canto proprio, vogliono incrementare il vantaggio di 3 lunghezze di cui può al momento beneficiare sull’Empoli. Nella prima frazione si percepisce la pressione avvertita dalle due compagini, tanto che non si ravvisano occasioni importanti per l’una o l’altra parte. Fatta eccezione per un’occasione di testa di Adrian Bernabé all’inizio del tempo, a prevalere è infatti un atteggiamento conservativo delle due squadre.

Fiorentina-Parma, pareggio finale

SECONDA FRAZIONE – La Fiorentina inizia bene i secondi 45 minuti, con Moise Kean subito protagonista di un’occasione molto importante per i suoi. Al 55′ l’italiano, a differenza di ciò che ci ha abituati a vedere in questo inizio di stagione, non riesce a centrare la porta da distanza ravvicinata. La squadra di casa sbaglia alcune letture e si mostra imprecisa in fase di manovra, precludendosi varie opportunità pericolose a causa dei suoi errori. E quando tale imprecisione viene a mancare, come in occasione del colpo vincente di Amir Richardson, la posizione iniziale di fuorigioco impedisce ai viola di festeggiare. Il punteggio finale di 0-0, cui si arriva a seguito dei sussulti offensivi senza successo dei toscani, significa -6 dalla Juventus quarta a sei giornate dalla fine.

FIORENTINA-PARMA 0-0