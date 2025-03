Feyenoord, le scelte di Van Persie per il ritorno con l’Inter: la probabile formazione

Il Feyenoord si prepara alla sfida cruciale di San Siro contro l’Inter, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo la sconfitta per 2-0 all’andata, la squadra di Van Persie vuole provare l’impresa, ma dovrà fare i conti con le assenze (oltre che con i nerazzurri). Ecco la probabile formazione.

COSA CAMBIA – La novità più significativa riguarda l’assenza di Igor Paixao. L’esterno offensivo brasiliano, protagonista in diverse partite stagionali del Feyenoord, non è stato convocato a causa di un infortunio alla coscia. Oltre a lui, Van Persie dovrà fare a meno anche di Ibrahim Osman, squalificato dopo il giallo ricevuto nel match d’andata. Ma c’è anche qualche buona notizia per Van Persie: il tecnico olandese recupera Gernot Trauner e Facundo Gonzalez, oltre a Givairo Read, quest’ultimo nuovamente disponibile dopo aver scontato la squalifica nella gara di Rotterdam.

IN CAMPO – La linea difensiva del Feyenoord vedrà un solo cambio rispetto all’andata. Givairo Read dovrebbe partire titolare come terzino destro. Accanto a lui la coppia centrale sarà composta da Thomas Beelen e David Hancko, entrambi confermati dopo la sfida di una settimana fa. Sulla corsia sinistra, spazio a Hugo Bueno. A centrocampo, il duo che agirà davanti alla difesa sarà formato da Jakub Moder e Wouter Smal.

Carranza unica punta, guida l’attacco

RIFERIMENTO – Davanti, l’unico riferimento offensivo sarà nuovamente Lucas Carranza. Il centravanti argentino avrà il compito di tenere impegnata la difesa dell’Inter. Nonostante lo svantaggio accumulato all’andata, il Feyenoord arriverà a Milano con la determinazione di giocarsi le proprie chance. San Siro sarà un ostacolo complicato, ma la squadra di Van Persie cercherà di sfruttare ogni opportunità così come annunciato in conferenza stampa. Di seguito la probabile formazione degli olandesi

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Sliti, Ivanusec; Carranza.