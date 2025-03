Feyenoord-Inter, van Persie perde un esterno per squalifica!

Feyenoord-Inter è a dieci minuti dalla fine circa e il risultato in questo momento è di 2-0 per i nerazzurri. Dopo i danni la beffa per Robin van Persie, che ne perde un altro per squalifica al ritorno.

SQUALIFICATO! – A dieci minuti dalla fine l’Inter vince l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord per 2-0. Marcus Thuram e Lautaro Martinez permettono ai nerazzurri di uscire dal de Kuip con fiducia per il passaggio del turno. Robin van Persie, allenatore del Feyenoord, perde comunque un’altra pedina per la gara di ritorno. A San Siro mancherà Osman, che ha falciato in ritardo Denzel Dumfries ricevendo così l’ammonizione. L’esterno sarà dunque squalificato!