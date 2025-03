Feyenoord-Inter, tre precedenti (solo uno ufficiale e anche amaro)

L’Inter ha già affrontato il Feyenoord sia in competizioni ufficiali che amichevoli. Purtroppo nei match importanti ha avuto la meglio la formazione olandese. L’Inter è pronta ad aggiornare i precedenti.

ANDATA – Feyenoord-Inter è un incontro visto decisamente poco dai tifosi. Solo due i match ufficiali disputati tra le due squadre in Coppa UEFA nella stagione 2001/2002. I nerazzurri avevano da poco superato il Valencia ai quarti nella storica partita che ha visto il centrocampista Farinos in porta nei minuti di recupero, a causa dell’espulsione di Francesco Toldo. L’andata, giocata a San Siro, finisce in favore dei bianco rossi. Partita molto difficile per i nerazzurri che avevano indisponibili Toldo, Javier Zanetti e Christian Vieri. Tra i migliori Kallon che ci prova ripetutamente a bucare la porta degli olandesi, ma senza riuscirci. Il primo match viene vinto dal Feyenoord per 1-0 grazie ad un autogol di Ivan Ramiro Cordoba.

Inter-Feyenoord, pochi precedenti non favorevoli ai nerazzurri

RITORNO – L’Inter nella partita di ritorno, in olanda, è costretta a fare risultato. Parte molto bene il match per i nerazzurri che collezionano occasioni da rete, mettendo in difficoltà i biancorossi. Ma contro ogni pronostico non solo passa in vantaggio il Feyenoord con Van Hooijdonk ma raddoppia con una vecchia conoscenza rossonera: Tomasson. L’Inter ci crede e trova dapprima la rete del 2-1 con Cristiano Zanetti e poi il pareggio con Kallon. Nonostante l’assalto sul finale di gara, gli olandesi non solo si qualificano per la finale ma vinceranno anche la coppa contro i tedeschi del Borussia Dortmund. I nerazzurri hanno affrontato anche in amichevole gli olandesi. In particolare nel 1981 in un torneo chiamato Coppa Super Clubs o Mundialito dove si affrontavano le squadre che almeno 1 volta avevano vinto una coppa Intercontinentale. Quel match finì per 2-1 in favore dell’Inter. Nel 1985 le due squadre si riaffrontarono in una competizione amichevole chiamata Torneo delle Antille Olandesi. Quella volta invece il match finì 2-2. Domani sarà un’altra storia, un’altra Inter pronta ad aggiornare positivamente i precedenti contro la squadra olandese.