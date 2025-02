Feyenoord-Inter, ecco dove sarà trasmessa la sfida di Champions League!

Feyenoord-Inter sarà la sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League tra le due compagini continentali. Per l’occasione, è stato comunicata la piattaforma dove sarà trasmesso il match.

IL PUNTO – Feyenoord-Inter si disputerà mercoledì 5 marzo alle ore 18:45. Il match riveste un’importanza sostanziale in vista del passaggio del turno, per i nerazzurri, dato che portare a casa un risultato positivo al De Kuip sarebbe un passo potenzialmente decisivo al fine della qualificazione ai quarti di finale di Champions League. In tal senso, il club meneghino dovrà adottare il massimo livello possibile di attenzione, nell’arco dei 90 minuti, per indirizzare il turno nel verso sperato.

Feyenoord-Inter, la decisione sulla trasmissione del match di Champions League

LA SCELTA – La sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmessa su Prime Video. Per quanto riguarda il ritorno del turno europeo, la gara che si potrà vedere su tale piattaforma è quella tra Atlético Madrid e Real Madrid. Per quanto concerne il match dei nerazzurri, invece, esso sarà regolarmente fruibile su Sky Sport, così come sulle piattaforme di NOW e SkyGo. L’appuntamento è per l’11 marzo, data in cui l’Inter vorrà conquistarsi a San Siro l’accesso ai quarti di finale della competizione europea per club più importante.