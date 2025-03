Feyenoord-Inter, in totale emergenza bisogna dimostrare di valere

Feyenoord-Inter fa iniziare il percorso nella fase a eliminazione diretta di Champions League. L’andata degli ottavi di finale si gioca alle 18.45, in un momento non certo facile per le tantissime assenze.

RIDOTTI AL MINIMO – Per Feyenoord-Inter non si può certo dire che ci siano tutti gli effettivi a disposizione. La valanga di infortuni, ormai una costante da luglio, si è abbattuta sulla squadra di Simone Inzaghi e in particolare su un settore, quello sinistro del campo. Ma le assenze non potranno e non dovranno essere un alibi. Se l’Inter vuole fare la voce grossa in Champions League deve farlo anche in un momento di difficoltà, perché è proprio in queste situazioni che le grandi squadre e i grandi giocatori si esaltano. E per farlo ci sarà pure una motivazione in più: riuscire in quello che non ha fatto il Milan agli spareggi, ossia battere il Feyenoord.

Feyenoord-Inter, troppi dubbi da portarsi dietro

CONTA DEI REDUCI – Niente Federico Dimarco, niente Carlos Augusto, niente Matteo Darmian, pure niente Nicola Zalewski ossia l’ultimo arrivato. In Feyenoord-Inter sulla sinistra giocherà uno tra Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, come da parole di Inzaghi di ieri, e non potrà essere lo stesso. Difficoltà già viste nel secondo tempo di Napoli, dove la sofferenza è arrivata anche perché di risorse non ce n’erano più. Sono invece arruolabili Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu, altri due finora mai al 100% nel 2025, ma dovranno essere valutati. E c’è pure il rientro lampo di Yann Sommer, ma giocherà ancora Josep Martinez. Nel Feyenoord esordio da allenatore in Champions League per Robin van Persie, che non c’era col Milan. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Feyenoord-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming.