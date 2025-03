Feyenoord-Inter, Taremi la ‘soluzione’ per Inzaghi? Probabile formazione

Feyenoord-Inter è una sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Feyenoord-Inter si disputerà domani 5 marzo alle ore 18.45 al De Kuip Stadium. I nerazzurri arrivano al match dopo la partita in chiaroscuro contro il Napoli, conclusasi con il punteggio di 1-1, la quale ha lasciato inalterati gli equilibri in testa al Campionato italiano. In attesa della sfida contro il Monza, valida per la ventottesima giornata di Serie A, i meneghini sono ora focalizzati sul match di Champions League contro la squadra olandese, consapevoli di quanto sarebbe importante mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno già a partire dall’andata di Rotterdam.

Feyenoord-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Feyenoord-Inter Inzaghi ha vari dubbi di formazione. Il ragionamento principale non afferisce alla presenza di un determinato calciatore piuttosto che di un altro, bensì al modulo da adottare. Il tecnico piacentino sceglierà tra il 3-5-2 e il 4-4-2, con Alessandro Bastoni che potrebbe essere impiegato nel ruolo di esterno o di terzino sinistro. Per quanto riguarda l’attacco, uno è il dubbio sul piano degli uomini da schierare, con Inzaghi che ragiona sulla possibilità di fare affidamento su Mehdi Taremi alla luce delle difficoltà fisiche di Marcus Thuram.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Acerbi, De Vrij, Pavard; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Lautaro Martinez, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.