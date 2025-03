Feyenoord-Inter 0-2, il tabellino della partita di Champions League

Feyenoord-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellino della partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2024-2025.

PRIMO ROUND BUONO – In emergenza assoluta per i tantissimi infortunati, l’Inter ritrova l’attacco a segno in coppia e mette una buona vittoria nell’andata negli ottavi di finale di Champions League. Contro il Feyenoord segnano Marcus Thuram e Lautaro Martinez, un gol per tempo e nei momenti giusti della partita. All’ora di gioco poteva anche essere incrementato il vantaggio, se non fosse che Piotr Zielinski si è fatto parare un rigore da Timon Wellenreuther. Per come si arrivava alla partita è comunque un risultato di valore, da tenere al ritorno martedì sera. Questo il tabellino di Feyenoord-Inter.

FEYENOORD-INTER 0-2 – IL TABELLINO

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal, Igor Paixao; Hadj Moussa, Carranza (59’ Ueda), Osman.

Allenatore: Andreev, Ka, Ivanusec, ‘T Zand, Plug, Giersthove, Redmond, Sliti, Kraaijeveld.

Allenatore: Robin van Persie.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, de Vrij (72’ Bisseck), Acerbi; Dumfries, Barella (72’ Frattesi), Asllani (81’ Calhanoglu), Zielinski, Bastoni; Lautaro Martinez (81’ Arnautovic), M. Thuram (62’ Taremi).

In panchina: Sommer, Di Gennaro, Mkhitaryan, Aidoo, M. Motta, Quieto.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Espen Eskas della federazione norvegese (Engan – Bashevkin; Kringstad; VAR Dingert; A. VAR Martins).

Gol: 38’ M. Thuram, 50’ Lautaro Martinez.

Ammoniti: Mitchell, Wellenreuther (F), Bastoni, Arnautovic (I).

Recupero: 2’ PT, 5’ ST.

Note: al 65’ Wellenreuther (F) ha parato un rigore a Zielinski (I).