Feyenoord-Inter, probabile formazione: Inzaghi reinventa il 3-5-2!

Simone Inzaghi è pronto a rivoluzionare la sua Inter per la sfida di Rotterdam in Champions League. La probabile formazione di Feyenoord-Inter.

RIVOLUZIONE – Insomma, sarà un’Inter totalmente reinventata da Simone Inzaghi. Viste le tante emergenze, il tecnico nerazzurro, il quale ha parlato in conferenza stampa alcuni minuti fa insieme a Stefan de Vrij, è obbligato a fare dei cambiamenti. Noto ormai l’allarme nelle corsie con il solo Denzel Dumfries a disposizione, mentre ben quattro esterni sono rimasti a Milano indisponibili: Federico Dimarco, Nicola Zalewski, Matteo Darmian e Carlos Augusto. C’è una nota positiva dall’allenamento odierno e di ieri, ossia il recupero in extremis di Yann Sommer. Ma lo svizzero, almeno domani al de Kuip, non sarà titolare. Inzaghi, infatti, confermerà Josep Martinez. Il tecnico interista reinventerà il suo 3-5-2 con una linea mediata totalmente inedita. Queste le probabili mosse in vista del match contro il Feyenoord.

La probabile formazione per Feyenoord-Inter di Inzaghi

CENTROCAMPO NUOVO – Davanti a Josep Martinez, Simone Inzaghi opterà per il trio formato da Benjamin Pavard, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Niente spostamento in avanti dunque del difensore francese, che giocherà da braccetto di destra. Il centrocampo è praticamente tutto ridisegnato con i soli Nicolò Barella e Denzel Dumfries tra soli titolari canonici. Il sardo sarà coadiuvato da Piotr Zielinski e Kristjan Asllani. Mentre a sinistra nell’inusuale ruolo di ala sinistra ci sarà Alessandro Bastoni. In avanti, si va verso la conferma della Thu-La, ossia Marcus Thuram in compagnia di Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Thuram, Lautaro Martinez.