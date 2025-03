Feyenoord-Inter, non solo conferenze stampa: le attività della vigilia

Feyenoord e Inter si affronteranno mercoledì nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, match in programma alle ore 18.45. Il club nerazzurro ha presentato il programma della vigilia, specificando gli orari delle varie attività.

LA SFIDA – Tra due giorni Feyenoord-Inter, sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League (andata). A Rotterdam, i nerazzurri in piena emergenza sulle fasce vanno alla conquista della vittoria per iniziare al meglio la fase ad eliminazione diretta. Non sarà ovviamente facile, perché gli olandesi in questa edizione della nuova super Champions hanno già eliminato il Milan ai playoff. Dunque, sarà una partita insidiosa e da non sottovalutare. Sia Simone Inzaghi che Robin van Persie parleranno alla vigilia della partita. Il tecnico interista lo farà direttamente dalla pancia del de Kuip (vedi orario), mentre l’allenatore olandese sempre dal de Kuip (vedi orario vigilia). Ma non ci saranno solo le conferenze stampa ad arricchire la vigilia di Feyenoord-Inter. Occhio pure alle rifiniture delle due squadre.

Le attività della vigilia di Feyenoord-Inter: gli orari delle rifiniture

RIFINITURE – Aprirà la giornata il Feyenoord che alle ore si allenerà direttamente al centro sportivo di Rotterdam alle ore 11.00. Alle 12.00 scenderà in campo l’Inter per l’allenamento agli ordini di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile.