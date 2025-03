Feyenoord-Inter, la calma di Calhanoglu nel bollente de Kuip – CdS

Vigilia di Feyenoord-Inter, andata degli ottavi di Champions League. I nerazzurri rilanciano Hakan Calhanoglu in Europa. La maestria e il sangue freddo del turco saranno necessari contro l’impatto bollente del de Kuip di Rotterdam.

BOLLENTE – Serve la miglior Inter, se non fisicamente, almeno di testa per affrontare il Feyenoord al “de Kuip” di Rotterdam. Domani alle 18.45, i nerazzurri ritrovano la Champions League per la prima fase ad eliminazione diretta. Ritorno l’11 marzo a San Siro. In Feyenoord-Inter la regia sarà affidata a Calhanoglu. Il turco, ripresosi dopo la botta rimediata a Napoli, sarà regolarmente in campo sia che Inzaghi scelga di giocare col 3-5-2 o che opti per l’inedito 4-4-2 (clicca qui per la riflessione sui due spartiti). Servono la calma, il sangue freddo e la maestria del capitano della Turchia per abbassare gli animi e i toni del bollentissimo catino di Rotterdam. Stadio dove di recente è caduto il Milan e a fine gennaio addirittura il Bayern Monaco per 3-0.

Calhanoglu non può mancare in Feyenoord-Inter: le sue notti

IL SUO UOMO – Calhanoglu piano piano sta ritrovando la condizione, dopo un rientro post infortunio non proprio brillantissimo. Contro il Genoa ha trovato l’assist per la rete decisiva di Lautaro Martinez, mentre martedì scorso su rigore ha ritrovato il gol contro la Lazio in Coppa Italia. Ora dopo il buon primo tempo di Napoli, riprenderà le redini del centrocampo dell’Inter contro il Feyenoord. Il turco sarà regolarmente in regia insieme a Barella e Mkhitaryan. Inzaghi si affida ai suoi uomini per superare l’emergenza infortuni e l’ostacolo olandese. Nella giornata di ieri, inoltre, Calhanoglu ha anche risposto ad alcune domande nel magazine della Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia