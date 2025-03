Feyenoord-Inter, Inzaghi soluzione a sorpresa. La probabile formazione

Simone Inzaghi sorprende, in maniera obbligata, nella partita tra Feyenoord e Inter. L’allenatore deve cambiare molto rispetto alle ultime gare, di seguito la probabile formazione.

PROBABILE – Feyenoord-Inter sarà l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Al De Kuip di Rotterdam i nerazzurri si giocano gran parte della qualificazione al prossimo turno, dove ci potrebbe essere lo scontro con Bayern Monaco o Bayer Leverkusen. Simone Inzaghi deve ovviare ad un’emergenza estremamente grave: mancheranno quasi tutti gli esterni della rosa. Federico Dimarco, Matteo Darmian, Nicola Zalewski e Carlos Augusto non ci saranno in Olanda, solo Denzel Dumfries è a disposizione. Inzaghi utilizzerà perciò molto probabilmente Alessandro Bastoni a tutta fascia sulla sinistra, adottando il suo solito 3-5-2 nella formazione iniziale. In fase di non possesso è chiaro che la disposizione sarà il 4-4-2 visto già contro il Napoli, ma la partenza prevista è diversa. A centrocampo è ballottaggio a due tra Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski, con il polacco in vantaggio. L’ex Milan ha avuto un problema a Napoli ed è uscito prima dal campo, da valutare le sue condizioni. Di seguito la probabile formazione di Feyenoord-Inter.

Feyenoord-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Bastoni; Thuram, Lautaro Martinez.