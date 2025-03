Feyenoord-Inter, Inzaghi studia due moduli alternativi. Bastoni jolly! – Sky

Feyenoord-Inter è una sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: di seguito le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi, con Alessandro Bastoni potenziale protagonista.

IL PUNTO – Feyenoord-Inter si disputerà mercoledì 5 marzo alle ore 18.45 al De Kuip Stadium. Le due compagini, che si sfideranno nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, sono consapevoli della ghiotta possibilità di affrontare nei turni successivi una squadra diversa dal Real Madrid e dal Liverpool, quelle più temute al momento nella più importante competizione europea. Ma l’attenzione di entrambe è ora rivolta al presente. Per quanto riguarda il modo in cui i nerazzurri arrivano all’incontro, alle difficoltà riscontrate sul piano del calendario si aggiungono le considerevoli defezioni sugli esterni. In particolare a sinistra, con l’assenza di un esterno di ruolo in grado di disputare il match del De Kuip.

Feyenoord-Inter, le possibili scelte di Inzaghi

DUE ALTERNATIVE – In Feyenoord-Inter si potrebbe assistere all’inedita presentazione del modulo 4-4-2 da parte del tecnico Simone Inzaghi. Complici le assenze di Federico Dimarco, Carlos Augusto, Matteo Darmian e Nicola Zalewski, il piacentino potrebbe inserire Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries nel ruolo di terzini. Come riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, un’altra ipotesi concerne la riproposizione del 3-5-2 anche contro il Feyenoord.

POSSIBILE CHIAVE – In quest’ultimo caso, il jolly sarebbe proprio il difensore italiano Bastoni, il quale verrebbe impiegato per la prima volta nella posizione di esterno sinistro. Per quanto si tratti di un’ipotesi al momento priva di certezze, essa non è da escludere in maniera definitiva. Una delle principali doti del calciatore azzurro è infatti quella di sapersi spingere in avanti facendo leva sulle sue qualità palla al piede e sulle sue lunghe leve. Per queste ragioni, vederlo nel ruolo di esterno sinistro all’Inter susciterebbe molta curiosità in merito agli effetti che potrebbe provocare sul suo rendimento in campo.