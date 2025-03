Feyenoord-Inter, Inzaghi conferma le novità. La probabile formazione

Simone Inzaghi ha confermato quest’oggi le novità negli undici provati durante gli ultimi allenamenti. La probabile formazione dell’Inter in vista della sfida con il Feyenoord.

CONFERME – Trovare una disposizione migliore di questa è difficile considerando i tempi ristretti per le prove di formazione. Pochi giorni per allenarsi, pochi giorni per insegnare ai calciatori un nuovo modo di giocare nel rettangolo verde. Come già detto più volte l’Inter è in emergenza per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, ma lo è anche il Feyenoord. Al de Kuip la gara vale un pezzo di qualificazione ai quarti, dove la vincente affronterà una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Simone Inzaghi ha provato un undici insolito nelle ultime sessioni d’allenamento e andrà in campo proprio con quest’ultimo. Alessandro Bastoni ricoprirà il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia, dietro di lui Francesco Acerbi. A destra si muoverà Yann Aurel Bisseck. Benjamin Pavard viene preservato per diventare una soluzione a partita in corso sulla fascia. Denzel Dumfries rimane l’unico esterno di ruolo. A centrocampo le chiavi della cabina di regia passano a Kristjan Asllani, che al suo fianco avrà Nicolò Barella e Piotr Zielinski. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Feyenoord-Inter.

Feyenoord-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Thuram, Lautaro Martinez.