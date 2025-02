Inter-Feyenoord, biglietti pronti: ecco tutte le fasi di vendita per i tifosi

Inizia la vendita dei biglietti di Inter-Feyenoord: ecco tutti i dettagli sulle fasi di vendita, utili ai tifosi per acquistare i tagliandi.

BIGLIETTI – Dopo la piccola pausa seguita all’accesso diretto agli ottavi di finale, si rientra nel vivo della Champions League. Alle porte c’è il doppio scontro con la squadra olandese, che i nerazzurri troveranno incroceranno prima in trasferta a Rotterdam – 5 marzo alle 18:45. Poi in casa a San Siro, martedì 11 marzo alle 21:00. Sono già iniziate le fasi di vendita dei biglietti di Inter-Feyenoord: in particolare, gli abbonati possono confermare il proprio posto.

VIA ALLA VENDITA – Il club nerazzurro, sul proprio sito ufficiale, spiega che: «Tutti i biglietti acquistati dagli abbonati nelle fasi di “conferma posto” e “vendita riservata abbonati posti UEFA” verranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio. Nelle fasi di vendita successive, tutti i biglietti saranno emessi in formato PDF. Ad eccezione del Secondo Verde che continuerà ad essere riservato ai possessori tessera Siamo Noi e caricato digitalmente sulla stessa».

Biglietti Inter-Feyenoord, tutte le fasi di vendita

FASE 1, Conferma posto Abbonati Serie A 24-25 – Dalle ore 16:00 di venerdì 21 febbraio e fino alla mezzanotte di lunedì 24 febbraio, tutti gli abbonati Serie A 24-25 potranno confermare il proprio posto di campionato a condizioni agevolate, ad esclusione dei settori riservati alla UEFA (Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa S, Secondo Arancio Centrale 268 e Terzo Rosso Centrale 330). Tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Inter-Feyenoord, le fas

FASE 2, Vendita riservata abbonati Serie A 24-25 posti UEFA – Come di consueto, in occasione delle competizioni europee alcuni settori dello stadio sono riservati per regolamento alla UEFA, organizzatore dell’evento. Pertanto, non sarà possibile confermare il proprio posto Serie A per gli abbonati di Tribuna Arancio 160/162. Poltroncina Rossa S – dal posto 13 al posto 25. Secondo Arancio Centrale – settore 268. Terzo Rosso Centrale – settore 330. Dalle ore 12:00 di martedì 25 febbraio e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, per gli abbonati coinvolti sarà possibile acquistare in esclusiva un posto qualsiasi tra quelli disponibili, alle stesse condizioni della fase di conferma posto. Anche in questo caso, tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 3, Vendita riservata Abbonati PLUS Serie A 24-25 e soci Inter Club – Mercoledì 26 febbraio al via la vendita anticipata dedicata agli abbonati PLUS Serie A 24-25 e ai soci Inter Club. Dalle ore 12:00 tutti gli abbonati PLUS potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti. La vendita è esclusiva fino alle ore 16:00 dello stesso giorno, salvo esaurimento disponibilità. Dalle ore 16:00 si aggiungeranno i soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti – purché tutti soci attivi alla stagione in corso – fino ad esaurimento disponibilità.

FASE 4, Vendita riservata possessori Siamo Noi – Dalle ore 12:00 di giovedì 27 febbraio, si aggiungeranno i possessori di tessera Siamo Noi attiva e sottoscritta entro il 21/02/2025, che potranno acquistare fino a 4 biglietti salvo esaurimento disponibilità.

VENDITA LIBERA – Dalle ore 12:00 di venerdì 28 febbraio, al via la vendita libera per tutti su inter.it/tickets. Dalle ore 16:00 dello stesso giorno, i biglietti saranno disponibili anche presso i punti vendita Vivaticket e gli Inter Store Milano. Tutti i biglietti saranno emessi in formato PDF.