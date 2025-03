Feyenoord-Inter, Bastoni ala e non solo: in tutto quattro novità – CdS

Oggi Feyenoord-Inter, andata degli ottavi di finale di Champions League. Bastoni nell’inusuale ruolo di ala sinistra. Ma nel complesso ci saranno quattro novità.

NOVITÀ – Per affrontare l’emergenza in corsia, Simone Inzaghi reinventerà un pochettino la sua Inter. La primo mossa, e anche la più eclatante, è quella di Alessandro Bastoni tutta fascia alla Federico Dimarco. Il difensore azzurro, il cui ruolo congeniale è il braccetto mancino, prenderà le veci dell’esterno nato ad Appiano Gentile, ma che dovrà stare ai box per una ventina di giorni. Ma per quanto riguarda Feyenoord-Inter, non sarà l’unica novità per Simone Inzaghi. Ce ne sono almeno altre tre: una difesa e due a centrocampo. Sì perché, sottolinea il Corriere dello Sport, dietro a Bastoni ci sarà Francesco Acerbi. Il centrale 37enne, che di mestiere fa il centrale in mezzo nei tre, si sposterà appunto a sinistra per fare il braccetto.

La probabile formazione di Feyenoord-Inter con quattro novità

PROBABILE – Bastoni, Acerbi e poi le due mosse a centrocampo. Niente Henrikh Mhitaryan e Hakan Calhanoglu dall’inizio, bensì spazio a Piotr Zielinski e a Kristjan Asllani. Il polacco e l’albanese completeranno il trio insieme all’inesauribile Nicolò Barella. Per il resto, dentro i giocatori-tipo: da Denzel Dumfries ala destra passando per Lautaro Martinez e Thuram in attacco. Dietro, ci saranno sia Benjamin Pavard che Stefan de Vrij. In porta, Yann Sommer è recuperato, ma giocherà ancora una volta l’ottimo Josep Martinez. La probabile formazione per Feyenoord-Inter:

(3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Thuram, Lautaro Martinez