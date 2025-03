Feyenoord-Inter 0-2, Lautaro Martinez spacca la porta! Ora San Siro

Termina sul punteggio di 0-2 Feyenoord-Inter, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-1.

SECONDO TEMPO – Si apre nel migliore dei modi la ripresa: al 50′ azione insistita con Bastoni a sinistra, palla a rimorchio per Zielinski che trova Lautaro Martinez solo in area, il capitano lascia partire un siluro da distanza ravvicinata e trova lo 0-2. Brividi, però, al 55′: Osman scappa via sulla sinistra a Pavard, palla dentro per Moder che di piatto batte di prima intenzione, ma la sfera si spegne sulla traversa. Al 63′ altro episodio chiave della partita: Thuram entra in area e Mitchell lo colpisce mandandolo a terra, il direttore di gara controlla al VAR e decide di concedere calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Zielinski che però si fa parare il tiro da Wellenreuther. All’80’ si ripresenta con pericolosità il Feyenoord nei pressi della porta di Martinez, con Hancko che batte bene di testa su calcio d’angolo, con la sfera che esce di un niente. Nel finale, specialmente nel recupero, gli olandesi provano ad attaccare per riaprire i giochi in vista del ritorno, ma la difesa nerazzurra regge come un muro. Uno 0-2, quello di stasera, IMPORTANTISSIMO in vista del ritorno a San Siro di martedì prossimo.

FEYENOORD-INTER 0-2

Gol: Thuram al 38′, Lautaro Martinez al 50′