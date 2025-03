Il Feyenoord all’arrembaggio con l’Inter: il sostituto di Paixao – CdS

Il Feyenoord, per forza di cose, giocherà all’arrembaggio contro l’Inter a San Siro per provare a fare l’impresa. A van Persie mancherà il suo giocatore migliore, Paixao. Ecco chi lo sostituirà.

IMPRESA – Sia Robin van Persie che il suo Feyenoord credo alla possibilità di fare l’impresa a San Siro contro l’Inter nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dallo 0-2 di Rotterdam, conquistato dai nerazzurri grazie alle marcature di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Parziale che poteva essere anche di 0-3, se Piotr Zielinski (leggi tempi di recupero dopo l’infortunio) non avesse sbagliato il calcio di rigore. La squadra olandese arriva a Milano (ieri doppia conferenza di van Persie e del portiere Wellenreuther), con l’obiettivo di provare a fare il clamoroso sgambetto all’Inter. Per Van Persie ci sono due importanti defezioni ed entrambe riguardano il pacchetto offensivo: out sia il brasiliano Paixao per un problema alla coscia, che Osman (squalificato).

Inter-Feyenoord, la probabile formazione di van Persie

PROBABILE – In vista di Inter-Feyenoord, van Persie proverà ad impensierire i nerazzurri con il 4-3-3. In difesa c’è il ritorno di Trauner, che nella partita di andata non era presente. E dovrebbe giocare al posto di Beelen, che avanzerà sulla linea dei mediani. Hancko ovviamente non si muove. In mezzo al campo, ci sarà anche Jakub Moder, che in patria ha provato a caricare la sua squadra in vista della partita di oggi. In attacco, per sostituire Paixao ci sarà il croato Ivanusec. Mentre giocheranno, come già successo a Rotterdam, sia Carranza che Hadj Moussa.

(4-3-3): Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Beelen, Small; Hadj Moussa, Carranza, Ivanusec.