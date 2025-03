Feyenoord, aiuti dall’Olanda in vista dell’Inter: gara rinviata – CdS

Il Feyenoord può concentrarsi interamente sul doppio confronto con l’Inter in Champions League. In Olanda confermano il rinvio di una partita.

LA SFIDA – Per l’Inter ricomincia l’avventura in Champions League. Mercoledì i nerazzurri saranno impegnato a Rotterdam contro il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale. Poi martedì 11 il ritorno allo Stadio San Siro di Milano. L’Inter, unica squadra italiana ancora in corsa su tutti i fronti, dovrà, com’è noto, fare i conti con tantissime assenze, soprattutto per quanto riguarda le corsie. A meno di sorprese, l’unico esterno arruolabile per Rotterdam sarà Denzel Dumfries. Insomma, non è il miglior modo per presentarsi al de Kuip. Ma l’Inter dovrà fare i conti anche con gli aiuti che arrivano dall’Olanda.

Per il Feyenoord c’è solo l’Inter: testa ai nerazzurri per 10 giorni

FOCUS CHAMPIONS LEAGUE – Come sottolinea il Corriere dello Sport, il Feyenoord infatti nei prossimi dieci giorni potrà concentrarsi interamente sul doppio confronto contro l’Inter, senza pensare al campionato. La federazione ha deciso per il rinvio della partita contro il Groningen di campionato, in programma nel prossimo weekend. Si tratta di una scelta discutibile ma che è prevista in Eredivisie, a patto che il comune dia il proprio benestare. Quello di Rotterdam lo ha dato. Ma non è sempre così. Infatti, l’Ajax, ad esempio, non potrà usufruire di questo vantaggio perché il comune di Zwolle (il PEC prossimo avversario dei lancieri) non ha dato l’OK.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Losapio