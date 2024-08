Feliciani nel caos, il Var lo salva: la moviola di Genoa-Inter – CdS

La prova di Ermanno Feliciani è stata ampiamente bocciata dal Corriere dello Sport. Il direttore di gara di Genoa-Inter non convince i colleghi del quotidiano romano. La moviola.

MOVIOLA – Ermanno Feliciani della sezione di Teramo ha diretto Genoa-Inter, facendolo con qualche grattacapo di troppo. Nei due episodi focali del match viene aiutato dal Var Di Paolo, sempre attento e concentrato, rispetto al suo collega in campo. «Confermiamo l’impressione che abbiamo sempre avuto: Feliciani è un arbitro di medio cabotaggio, cosa ci trovi Rocchi (scommettiamo che lo vorrebbe “costruire” per il badge della Fifa?) è un mistero». Così il Corriere dello Sport giudica il fischietto abruzzese. Il quotidiano romano entra nel dettaglio della sua prestazione.

Genoa-Inter, Feliciani sui rigori sbaglia ma poi si salva al Var

EPISODI – Feliciani concede il rigore all’Inter nel contatto tra Thuram e Badelj. Lui fischia il rigore, ma poi Di Paolo lo richiama al Var perché in realtà è il francese a calciare il centrocampista croato. Sul penalty di Bisseck, inizialmente non vede e poi come successo nel primo caso, grazie all’ausilio del Var cambia idea e concede il tiro dagli undici metri. Regolare il gol di Vogliacco con Bani che non è in fuorigioco, mentre non c’è rigore nel contatto Vitinha-Sommer. Il secondo gol di Thuram è difficilissimo da vedere, ma grazie al Var viene convalidato. Nel complesso, Feliciani si becca 4,5; mentre 7 per il Var Di Paolo.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna