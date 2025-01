Feliciani arbitro di Inter-Empoli: un solo precedente (non positivo)

Feliciani arbitro di Inter-Empoli, match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Il fischietto di Teramo ha un solo precedente, non proprio positivo, con i nerazzurri. La scheda del direttore di gara della partita di questa sera allo Stadio San Siro.

SECONDA VOLTA – Feliciani arbitro di Inter-Empoli, partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Il fischietto di Teramo dirigerà per la seconda volta in assoluto una partita della Beneamata. Il primo e unico precedente non è proprio favorevole alla squadra di Simone Inzaghi. Infatti, si fa riferimento a Genoa-Inter del 17 agosto 2024, prima giornata dell’attuale campionato. A Marassi, i campioni d’Italia non andarono oltre il 2-2, con pareggio di Junior Messias al 96′. In quel caso, Feliciani fischiò un calcio di rigore (netto) a favore del Genoa. Messias, prima, si fece ipnotizzare da Yann Sommer per poi segnare sulla ribattuta del portiere.

Feliciani arbitro di Inter-Empoli: il rendimento attuale

RENDIMENTO – Feliciani è un arbitro ancora molto giovane, avendo solamente 33 anni. Ha debuttato ai massimi livelli appena tre anni fa, il 5 novembre 2022 dirigendo la partita tra Empoli e Sassuolo, finita 1-0 a favore dei toscani. In questa stagione, Feliciani ha già diretto sette partite di Serie A, estraendo diciotto volte il cartellino giallo, mai quello rosso e fischiando quattro rigori. Tra cui quello contro l’Inter, già citato, a Genova. Oltre alle sette partite in massima serie, ha anche arbitrato tre partite della Serie B. Insomma, si tratta di un arbitro tenuto altamente in considerazione dall’AIA.